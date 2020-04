Após live, Xand Avião é acusado de alterar dados de doações

Um dos cantores a entrar na tendência das lives, Xand Avião foi acusado a alterar os número das doações conseguidas com seu show por transmissão online para mostrar uma relevância maior.

Segundo a coluna de Leo Dias, do UOL, o forrozeiro não teria conseguido as 457 toneladas de alimento como havia dito, e sim, 80 toneladas.

Fazendo uma comparação, Marília Mendonça, recordista de audiência em live, que conseguiu reunir 3,2 milhões de pessoas simultaneamente, arrecadou 225 toneladas de alimento. Já Xand, que teria arrecadado 457 toneladas, alcançou apenas 634 mil visualizações simultâneas.

Em contato com a assessoria de Xand Avião, a equipe do cantor enviou uma nota. “A produção da live “Modo Xand Avião” repudia qualquer tipo de intenção em desqualificar o trabalho beneficente do projeto, sobretudo em um momento tão difícil que o mundo passa. A produção e Xand Avião se orgulham de ter levantado doações, não só em produtos e alimentos não perecíveis, mas também em valores automaticamente repassados (por meio de um site de doações) ao Instituto da Primeira Infância, em Fortaleza“, afirmou.

“Os alimentos e produtos foram doados por espectadores de todo o país, portanto, estão sendo distribuídos em seus locais de origem, a medida que são liberados pelos seus doadores. Todo o trabalho está sendo acompanhado pela produção da live e postado nas redes do Xand Avião“, concluiu a equipe do cantor.

Fonte: RD1