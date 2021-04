Após quase 3 meses de alta, caem números de novos casos e mortes por Covid

Depois de quase três meses de crescimento nos números da Covid-19, Alagoas voltou a registrar queda de novos casos e mortes. É o que avalia o Observatório Alagoano de Políticas Públicas para Enfrentamento da Covid-19, em relatório divulgado nesta segunda-feira (26).

Os pesquisadores do Observatório dizem que a 16ª semana epidemiológica, que acabou no último sábado (24), teve 4.677 casos e 152 mortes por Covid-19, o que corresponde a uma redução de 12% e 7%, respectivamente, na comparação com a semana anterior.

Essa foi a primeira vez que esses dois indicadores apresentaram redução simultânea desde a 5ª semana epidemiológica, que foi encerrada no dia 6 de fevereiro.

A situação da ocupação de leitos de UTI melhorou, mas ainda é crítica e continua acima de 80%, superior à margem de segurança indicada pelo indicada pelo Comitê Científico do Consórcio Nordeste (C4NE) para adoção de medidas mais rígidas de isolamento, como o lockdown.

Após quase 30 dias de estabilização, a taxa de ocupação começou a cair. A ocupação média foi de 309 leitos de UTI na última semana, o que representa 82% de ocupação, menos que os 87% registrados anteriormente.

Já o número de casos suspeitos caiu quase 10%.

Mesmo com melhora nos indicadores da pandemia, os pesquisadores do Observatório explicam que ainda é cedo para afirmar que a transmissão do novo coronavírus está controlada no estado, já que as evidências devem ser observadas por um período mínimo de 14 dias para que se tenha uma situação de controle, e a taxa de ocupação de leitos deve estar abaixo de 70%.

Esses indicadores fazem parte da Matriz de Risco que norteia a mudança de fase no Protocolo de Distanciamento Social Controlado. O decreto que mantém o estado na fase vermelha termina às 23h59 de terça (27) e um novo decreto vai estabelecer se haverá avanço de fase ou continuidade da atual.

Segundo o levantamento, todos os indicadores da pandemia em Alagoas seguem acima dos números registrados no fim do ano passado, quando a transmissão estava controlada.

Os pesquisadores destacaram que a imunização coletiva é a única saída para atual situação, mas até lá, são essenciais o uso de máscara e o respeito as decretos do poder público para controlar a transmissão do vírus, evitar o colapso do sistema de saúde e salvar vidas.

“Por fim, os resultados apresentados acima indicam para uma desaceleração da transmissão do novo Coronavírus em Alagoas. Contudo, dada a indicação de um período mínimo de quatorze dias para se considerar uma situação de controle na transmissão e sobretudo pelos altos níveis de ocupação hospitalar, em especial em relação aos leitos de UTI, ressaltamos a importância das atuais medidas de controle para que continuemos a observar a redução dos indicadores aqui discutidos que, junto com o avanço da vacinação, possibilitarão a retomada com segurança de atividades hoje suspensas”, diz um trecho do relatório.

Correção na avaliação da 15ª semana

Os pesquisadores informaram que erraram quando disseram, no relatório da semana passada, que a imunização da população adulta de Alagoas seria concluída em setembro. O mês de conclusão seria dezembro, se o ritmo de imunização fosse mantido.

No relatório atual, os dados mostram que foram aplicadas 66.894 doses da vacina contra Covid- 19 em Alagoas na 16ª semana epidemiológica. Esse número é 24% menor do que o da semana anterior, quando 88.256 pessoas foram imunizadas.

O Observatório estima que, mantido o ritmo observado nas três últimas semanas, a imunização da população adulta alagoana dificilmente será concluída até o fim de 2021.

Fonte: G1/AL