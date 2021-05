Após requerimento do vereador Dr. Epson, motoristas e mototaxistas são vacinados em Penedo

O vereador e médico Dr. Epson vem trabalhando incansavelmente em benefício da população penedense. Vários requerimentos apresentados pelo edil são prontamente aprovados em plenário e atendidos pelo gestor municipal.

Com o avanço da vacinação em Penedo, Dr. Epson observou que alguns “grupos” precisavam de uma atenção melhor e deveriam ter prioridade na plano municipal de imunização, pois o contato com as pessoas acontece diariamente. São eles: motoristas de transporte coletivo, mototáxi, taxistas, motoristas de vans e ônibus.

Após a aprovação do requerimento, nesta semana esses grupos começaram a ser imunizados trazendo assim um alívio e ao mesmo tempo esperança aos motoristas que vem exercendo corajosamente suas funções para atender a população.

por Redação