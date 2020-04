Após suspeita de coronavírus, Sikêra Júnior quebra o silêncio

O apresentador Sikêra Júnior não apresentou o Alerta Nacional da última quinta-feira (23), sendo substituído pela jornalista Mayara Rocha. A colega de trabalho assumiu a edição nacional da atração, que é transmitida pela RedeTV!, e a versão local, veiculada pela TV A Crítica para o estado do Amazonas.

Ao vivo, Sikêra explicou o que vem sentindo de fato, após afirmar estar mal na edição de quarta-feira (22) do jornalístico, sendo substituído pela colega durante a transmissão do Alerta Amazonas.

“Estou me recuperando. É gripe e como toda gripe é suspeita, e eu sou do grupo de risco [acima dos 60 anos], todo mundo fica cismado. É aquela coisa de tensão, do momento. Eu sempre gripei na minha vida, mas por causa do momento, está todo mundo em pânico“, começou o apresentador.

Sikêra Júnior ainda falou sobre seu estado de saúde diante das câmeras. “Desde sexta-feira (17) que estou meio mole e as pessoas me perguntavam se eu estava bem. Como a gente tem uma terceira câmera que pega tudo no ambiente nos intervalos, muita gente percebeu que eu estava meio pra baixo. Mas era a gripe mesmo que tinha me pegado“, disse.

O apresentador ainda brincou com a morte. “No dia que eu morrer, vai virar tanto meme. Já está pronto. Eu já sei como vão ser as homenagens. Eu falo isso pra daqui uns 50 anos, mas eu não queria gravar nada pra não parecer que estou me lamentando. Eu estou aqui gravando hoje porque foi um pedido da direção do jornalismo pra tirar qualquer dúvida que existir, mas segunda (27), estarei de volta. Mas estou bem representado pela Mayara que é minha carta-coringa“, explicou.

Fonte: RD1