Após testar positivo, Boulos apresenta sintomas da covid-19

Um dia depois de ser diagnosticado com covid-19 e entrar em isolamento o candidato do Psol à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, apresentou os primeiros sintomas da doença. Ao longo de todo dia o candidato tem sido alvo de críticas nas redes sociais por ter mantido agendas presenciais mesmo depois de saber que a deputada Sâmia Bonfim, com quem esteve na sexta-feira passada, havia sido contaminada.

Em transmissão ao vivo feito por suas redes sociais no início da tarde de sábado, Boulos relatou os primeiros sintomas da doença. “Até ontem eu estava assintomático e hoje de manhã tive alguns sintomas leves, um pouquinho de febre, dificuldade respiratória, dor no corpo”, disse o candidato.

Ele anunciou também que receberia uma visita médica “para ver se precisa de mais alguma precaução além do isolamento” e divulgaria nas redes o resultado do exame.

Neste sábado dois tópicos ligados à doença de Boulos ficaram entre os mais comentados no Twitter. O primeiro é #irresponsavel e vincula postagens críticas ao comportamento do candidato que manteve diversas agendas presenciais, algumas sem distanciamento social, mesmo depois de saber que Sâmia havia sido diagnosticada com o novo coronavírus.

O segundo tópico é #boulosgenocida pelo qual defensores de Jair Bolsonaro aproveitam o termo usado pela oposição para se referir à atuação do presidente durante a pandemia para igualar o comportamento dos dois e atacar o candidato do Psol.

Nesta quinta-feira, o coordenador da campanha de Boulos, Josué Rocha, que é médico, disse que as precauções foram além do protocolo do Ministério da Saúde que prevê isolamento só em caso de contato frequente residencial e realização de exame apenas para quem apresenta sintomas da doença.

Neste sábado, em nota, a campanha do candidato criticou o que considera uso político do fato de o Boulos ter contraído a covid-19. “É lamentável que nossos adversários se aproveitem do estado de saúde de Guilherme Boulos para atacá-lo nas redes sociais.”

Na transmissão ao vivo, Boulos tentou manter o “sentimento de alegria” que marcou a propaganda da campanha. Enquanto apoiadores participam de uma série de carreatas pela cidade, o candidato disse que “me angustia não poder estar na rua neste momento” e aconselha: “se cuidem mais do que nunca, se protejam”.

Apesar das críticas recebidas nas redes, Boulos aproveitou o tema para voltar a criticar a postura do adversário, o prefeito Bruno Covas (PSDB), e o do governador, João Doria (PSDB), neste momento da pandemia.

“Essa é uma das diferenças que temos com nossos adversários que em um momento tão grave, com indícios de uma onda na cidade de São Paulo, preferem se omitir”, disse o candidato.

