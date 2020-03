Aposentados e pensionistas da 1ª faixa receberão décimo terceiro no dia 05 de abril

O governador Renan Filho anunciou a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas da primeira faixa para o dia 05 de abril. A iniciativa contemplará aproximadamente 15 mil servidores inativos e pensionistas e tem o objetivo de minimizar os efeitos do novo coronavírus sobre essa parcela da população alagoana que se enquadra no grupo de risco da doença Covid-19.

A antecipação do 13º salário pretende, ainda, movimentar a economia alagoana nesse momento de isolamento social da população. “Isso também ajuda um grupo de risco, que é o servidor aposentado, e ajuda a fortalecer a atividade econômica do estado, garantindo circulação de novos recursos em Alagoas”, explicou o governador.

Além disso, também será adiantado o pagamento dos servidores da primeira faixa referente ao mês de março para esta sexta-feira (27). Serão contemplados os funcionários públicos que possuem vencimentos de até R$ 2.562,00. “Nosso trabalho é sempre com transparência, responsabilidade e compromisso com o cidadão alagoano. Trabalhamos num esforço fiscal contínuo, otimizando a arrecadação e a gestão de recursos financeiros”, frisa o secretário da Fazenda, George Santoro.

O secretário da Fazenda orienta os servidores para evitar aglomerações em agências bancárias. Reforça ainda a necessidade de isolamento, devido à Covid-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sugerindo utilizar os canais digitais de atendimento, como internet banking, que possibilita pagamentos e transferências, além de outras funcionalidades.

Vale destacar que apenas serviços essenciais devem ser feitos nas agências, como saques sem cartão e/ou senha; pagamento de FGTS, PIS, Abono, INSS, Seguro desemprego, Seguro Defeso e Bolsa Família sem cartão e/ou senha; desbloqueio de senha e cartão.

Fonte: Agência Alagoas