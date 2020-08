Apresentador Filipe Toledo, da TV Gazeta, sofre infarto e é internado

O apresentador do ALTV 2ª Edição, Filipe Toledo, sofreu um infarto na madrugada de domingo (17). Ele foi internado em um hospital particular de Maceió e precisou ser submetido a um cateterismo cardíaco. Os médicos avaliaram o procedimento como bem sucedido.

Filipe tem 40 anos e também é chefe de redação da TV Gazeta de Alagoas, afiliada da Rede Globo no estado. Ele foi um dos apresentadores que se revezaram na apresentação do Jornal Nacional em comemoração aos 50 anos do telejornal, em 2019.

Ele estava em casa quando sentiu dores e, ao chegar ao hospital, foi submetido a exames onde os médicos constataram uma obstrução da artéria coronária.

O apresentador segue internado e, segundo a família, está se recuperando bem, sem dores e sem intercorrências. Ele deve continuar em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) por pelos menos 48 horas, procedimento considerado comum nesses casos.

Ainda segundo informações da família, a expectativa é de que, em breve, ele deixe o CTI e seja encaminhado para o quarto do hospital. Ele deve passar por mais exames nesta segunda-feira (18).

Por meio de nota, a TV Gazeta de Alagoas informa que “agradece, junto com a família, as orações pela saúde do Filipe e deseja uma boa recuperação”.

Fonte: G1/AL