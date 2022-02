Arão decide após sair do banco, e Fla vira sobre o Madureira

O Flamengo poupou seus principais jogadores, mas venceu o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Conselheiro Galvão. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 16 pontos e assumiram a liderança provisória do Campeonato Carioca. O Tricolor Suburbano segue com sete na classificação.

O Madureira abriu o placar no começo do primeiro tempo, com Ygor Catatau. O Flamengo chegou à virada na etapa final, com gols de Éverton Ribeiro e Willian Arão.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo, na quarta-feira da semana que vem. O Madureira joga no domingo, contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro.

Fonte: Terra