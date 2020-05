Arapiraca: Carro cai em ribanceira após condutor perder o controle da direção

Dois carros ficaram parcialmente destruídos, na noite desta sexta-feira (15), após um acidente em um trecho da AL-110, localizado no município de Arapiraca, no interior de Alagoas. Apesar do susto, nenhum dos motoristas ficou ferido.

Segundo informações da polícia, os dois veículos, modelo Toyota Hilux e Fiat Toro, trafegavam em direções opostas, quando colidiram próximo a uma curva. A identificação dos condutores não foi divulgada.

Devido ao impacto, ainda de acordo com os militares, o primeiro carro ficou na rodovia, bloqueando um dos sentidos da pista, enquanto o segundo caiu em uma ribanceira após o motorista perder o controle da direção.

Além do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb