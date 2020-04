Arapiraca confirma primeiro caso de coronavírus no município

A Secretaria de Saúde de Arapiraca confirmou neste sábado (18) o primeiro caso de Covid-19 no município. De acordo com relatório do órgão, o paciente foi notificado no dia 27 de março, apresentando sintomas de síndrome gripal e desconforto respiratório.

“Ele foi submetido a exame sorológico e o resultado foi positivo”, disse o órgão, em nota. Idade do paciente e origem do contágio não foram divulgados pelo município. Até esta sexta-feira (17), o município tinha 142 casos suspeitos e 31 descartados.

Também em nota, a Secretaria de Saúde de Arapiraca salientou apenas que apesar da confirmação do primeiro caso o município, o paciente já se encontra curado da Covid-19.

O órgão informou ainda que todas as pessoas que mantiveram contato direto com o paciente estão sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica do município. “Até o momento, nenhuma delas apresentou sintoma”, diz a secretaria.

A nota aconselha ainda que a população deve manter os cuidados preventivos para minimizar a proliferação do vírus em Arapiraca. “A Vigilância Epidemiológica reforça a necessidade dos cuidados quanto ao isolamento social, uso de máscaras, e das medidas de higienização e etiqueta respiratória”, finalizou.

por Carlos Nealdo/Gazetaweb