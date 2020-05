Arapiraca registra mais duas mortes por Coronavírus

A cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas, registrou mais duas mortes por Coronavírus. A prefeitura municipal confirmou a notícia, através da Vigilância Epidemiológica de Arapiraca, na tarde desta segunda-feira (4). O município tem três casos de mortes confirmados. A primeira morte foi registrada na manhã deste domingo (3).

Segundo a prefeitura, o primeiro óbito, ocorreu no dia 1º de maio, no Hospital Carvalho Beltrão, na cidade de Coruripe. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, 78 anos, residente no Bairro Planalto, em Arapiraca. Segundo nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, o paciente havia sido internado no Hospital Regional, com realização de coleta para exame, no dia 25 de abril, e posteriormente, conforme Regulação Estadual, foi transferido para o Hospital Carvalho Beltrão, quando foi realizada uma segunda coleta.

O paciente evoluiu para óbito, na tarde do dia 1º de maio, no Hospital Carvalho Beltrão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a informação do resultado positivo para Covid-19 chegou neste domingo, através Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS).

Ainda de acordo com informações da equipe de Vigilância Epidemiológica, o caso trata-se de um paciente idoso, com início dos sintomas em 27 de abril, com tosse, dispneia, febre, e portador de doença respiratória crônica descompensada.

O segundo caso de óbito ocorreu nesta segunda-feira (4), no Hospital Memorial Djacy Barbosa (HMDB). Trata-se de uma pessoa do sexo feminino, 89 anos, residente no bairro Baixa Grande, que foi atendida no Pronto Atendimento do 5º Centro de Saúde, no sábado (2), com desconforto respiratório. Encaminhada para a Unidade Sentinela, onde foi avaliada e direcionada para a internação no HMDB, onde evoluiu para óbito.

De acordo com a prefeitura, os contatos dos falecidos estão sendo monitorados pela equipe da Vigilância Epidemiológica, Unidade Sentinela, em conjunto com a Unidade de Saúde do Planalto e 2º Centro de Saúde.

