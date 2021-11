Arara-canindé e mais animais silvestres são resgatados de cativeiros no interior

O 4º dia da Operação Libertas resultou no resgate de 35 animais silvestres de cativeiros em Palmeira dos Índios e Major Isidoro, no interior de Alagoas, neste sábado (20).

A operação é realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto do Meio Ambiente (Ima).

Segundo o BPA, durante fiscalização na feira livre de Palmeira dos Índios, foram recolhidos 29 pássaros silvestres que estavam em gaiolas expostas em via pública. Os responsáveis pelas aves não foram identificados.

Em seguida, no bairro Xucurus, a Polícia Ambiental encontrou gaiolas com seis animais. As gaiolas expostas na parte externa de uma casa. O proprietário não foi identificado.

A polícia se deslocou para Major Isidoro para recolher uma Arara-canindé (Ara ararauna) que havia sido resgatada no dia anterior.

Todas as aves apreendidas ficaram sob a guarda de uma equipe do Ibama, que ficou responsável por encaminhá-las ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Maceió.

Após os resgates, as equipes da operação foram ao Eco Ponto em Arapiraca para fazer o descarte das gaiolas que foram quebradas para transportar um número maior de animais.

35 animais apreendidos

10 sanhaço

9 galo de campina

2 canário da terra

4 tuim

1 xexeu de bananeira

3 extravagante

2 papa-capim

1 Jesus meu Deus

1 sabiá

1 bigode

1 papa-capim de coleira

1 arara-canindé (apreendida no dia anterior)

Fonte: G1/AL