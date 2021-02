Árbitra assistente Brígida Cirilo recebe escudo FIFA

Um dos principais nomes da arbitragem alagoana na atualidade, a assistente Brígida Cirilo Ferreira recebeu o tão esperado escudo FIFA/AL, na tarde dessa quinta-feira (11). A insígnia foi entregue pelo presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó. A estreia da alagoana com o escudo internacional já acontece neste domingo (14) na grande final da Copa Alagoas 2021, entre ASA x Coruripe, no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, às 16h.

Na decisão, Brígida será assistente do árbitro José Ricardo Laranjeira (CBF/AL). O assistente número dois será Ruan Luiz de Barros (CBF/AL). Com o escudo FIFA, a assistente alagoana atinge o nível mais alto na arbitragem. “Essa não é uma conquista individual. Tive grande apoio da minha psicóloga Maria Daniela e do preparador físico Luigi Alpino, que foram essenciais no meu rendimento. Além do apoio da minha família, da Comissão de Arbitragem e da Federação, que não medem esforços para investir na arbitragem alagoana”, disse Brígida.

Ela conta que a ansiedade para receber o escudo internacional era imensa. “É o meu grande desafio na carreira. Chegar até o quadro da FIFA não é fácil e manter o escudo é ainda mais difícil porque temos que manter o alto nível de rendimento”, destaca a assistente, que foi acompanhada na Federação, pelo marido, o árbitro assistente Wagner José, os filhos e a amiga e psicóloga Maria Daniela.

A entrega do escudo FIFA também foi acompanhada pelo presidente da Comissão de Arbitragem da FAF, Charles Hebert, o vice-presidente da Comissão, George Alves Feitosa e a secretária-geral de Arbitragem, Lydia Pollyana.

Fonte: FAF