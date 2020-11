Arbitral da Copa Alagoas será no dia 11 de novembro

Na próxima quarta-feira (11), a Federação Alagoana de Futebol (FAF) realizará a reunião do Conselho Arbitral da Copa Alagoas 2021. A reunião vai ocorrer de forma virtual, a partir das 9h30, em primeira chamada, e 30 minutos depois, deliberando com qualquer número.

Na ocasião, os representantes dos clubes irão discutir junto com a entidade que comanda o futebol alagoano, o formato de disputa e a data de início da competição, prevista para janeiro.

A reunião será realizada por meio do aplicativo “ZOOM”, devendo todos os representantes legais dos clubes adquirir o app – gratuito – a fim de poder participar do encontro, conforme acesso a ser disponibilizado pela Federação.

A Copa Alagoas de 2021 será a 7ª edição do torneio promovido pela FAF, entre clubes de futebol do Estado que não disputam os Brasileiros das Séries A, B ou C. No início deste ano, o ASA sagrou-se campeão e garantiu uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. Já o vice-campeão foi o Centro Esportivo Olhod’aguense (CEO).

O Coruripe participaria da competição de 2020, mas foi expulso, por não ter obtido o número mínimo de 11 atletas inscritos no Boletim Informativo Diário (CBF). Assim, só participaram ASA, CEO, CSE, Jacyobá e Murici. Há, ainda, a possibilidade de CSA e CRB disputarem a competição com equipes alternativas, visto que os clubes ainda estarão disputando a fase final do Campeonato Brasileiro da Série B.

por Fernanda Medeiros /Gazetaweb