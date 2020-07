Árbitros alagoanos fazem testes para Covid-19

Dando continuidade ao cronograma de exames de detecção do novo coronavírus (Covid-19), a Federação Alagoana de Futebol (FAF) realizou, nesta terça-feira (21), a testagem nos árbitros alagoanos. Os exames são do tipo sorológico e servem para saber se os profissionais tiveram resultado positivo ou apenas contato com a doença.

A expectativa é de que a arbitragem retome os trabalhos com segurança. Ao todo, 15 árbitros e 15 árbitros assistentes, que foram selecionados para atuar no término do Campeonato Alagoano, estão sendo testados. Os membros da Comissão e Arbitragem da FAF, além dos membros da estrutura da arbitragem, também passaram por exames.

Os profissionais passarão por uma avaliação antropométrica nesta quarta (22). Já na quinta (23) e na sexta (24), os árbitros farão um treinamento físico e técnico em local a ser definido pela Comissão de Arbitragem da FAF.

