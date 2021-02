Arcrebiano é o segundo eliminado do BBB21

Quem saiu do BBB21 nesta terça, 9/2, foi Arcrebiano. O participante é o segundo eliminado do programa e deixa a casa com 64,89% dos votos. Gilberto e Juliette seguem no jogo.

Assim que Tiago Leifert anunciou o resultado, o clima na casa foi de emoção. Os brothers se emocionaram.

“Obrigado, se cuidem. Isso aqui é um jogo. Não levem para o coração”, disse Arcrebiano ao se despedir dos confinados.

Ao sair da casa, Tiago conversou com o participante, que descreveu a sensação de participar do reality: “Estou muito grato. Foi um Paredão difícil. Saio de cabeça erguida.” O modelo também falou sobre a confusão que teve com Karol Conká: “Poderia falar alguma coisa por estresse, eu respirei fundo. Depois que caiu a ficha. Foi um prazer participar o programa. Sou muito grato.”

O apresentador tranquilizou o brother: “Fica tranquilo, você sai super bem.”

