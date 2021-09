Arena da Amazônia vai receber Brasil x Uruguai em outubro

A Confederação Brasileira de Futebol definiu que o Brasil vai enfrentar o Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus. O confronto é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e está previsto para o dia 14 de outubro.

A CBF disse que assumirá, juntamente com o governo do Amazonas, a responsabilidade pela revitalização do gramado da Arena da Amazônia. O governador Wilson Lima chegou a descartar a realização da partida no estádio porque, segundo ele, não haveria tempo hábil para realizar a troca de iluminação no local.

Construída para a Copa do Mundo de 2014 e, desde então, pouco utilizada, a Arena da Amazônia apresentas problemas de estrutura há algum tempo. Além da necessidade do conserto dos refletores e da revitalização do gramado, há relatos de infiltração nos vestiários. A CBF também vai analisar local para treinamentos.

Em 2020, a CBF havia definido que a Arena da Amazônia receberia a partida da Seleção Brasileira contra o Paraguai. O jogo diante do Uruguai seria no Maracanã. No entanto, com a pandemia de coronavírus, o calendário foi modificado e o planejamento, alterado.

O técnico Tite guarda boas recordações de Manaus. Foi na capital amazonense que o treinador fez seu primeiro duelo no comando da Seleção em solo brasileiro. Naquela ocasião, em setembro de 2016, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, com gols de Miranda e Neymar.

Na mesma Data Fifa, em outubro, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia e a Venezuela, em Barranquilla e Caracas, respectivamente. Os compromissos são válidos pela quinta e 11ª rodadas.

Fonte: Terra