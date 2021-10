Arlete Salles celebra volta ao teatro após anos afastada

Longe dos palcos há seis anos, Arlete Salles voltou ao teatro com a peça Ninguém Dirá Que é Tarde Demais. Contracenando ao lado de Pedro Medina, seu neto, que também é autor do texto, Alexandre Barbalho, seu filho, e Edwin Luisi, um amigo, a atriz está super feliz com o trabalho.

Em conversa com a revista Quem, a famosa falou sobre o retorno: “Essa data é uma data delicada. Não seria esse o tempo que sonhamos para o projeto, mas a emoção é grande. Estamos aqui dando os primeiros passos na vida teatral, com todos os protocolos, máscaras, álcool, vacina e evitando aglomeração”.

“Vamos ter que enfrentar esse fantasma de ver a casa ocupada pela metade e nos habituar a isso. É o que a vida nos apresenta agora. Não temos escolha. Estou uma mistura de sentimentos, feliz, mas cheia de medos e receios e espero que tenha força para cumprir a temporada até o fim. E que tudo corra bem, com saúde“, torceu Salles.

Apesar do momento difícil, a artista não esconde a animação: “É importante não só pela minha volta ao palco, mas por estar interpretando um texto do meu neto. Estou muito emocionada. Espero estar abrindo as portas para ele. Não só eu, mas todo esse elenco maravilhoso”.

“São três gerações da minha família no palco. É indiscutivelmente uma emoção muito grande. Um acontecimento que eu imaginava que fosse acontecer, mas não sabia a hora exata. O Pedro é um jovem muito bem preparado e fez um texto muito bonito. Acho que é uma bela estreia para ele“, afirmou a avó carinhosa.

Aproveitando o trabalho para matar a saudade, Arlete Salles contou: “Moramos distante um dos outros. Passamos mais de um ano sem nos vermos. Agora estou com eles diariamente. É um privilégio. Estou voltando ao teatro de uma forma privilegiada. O Pedro está muito bem apoiado, temos uma equipe e produção maravilhosa. Tem música, tem um pouco de dança, tem a oportunidade do elenco se dirigir ao público. Tem a marca dele. Estou tendo a oportunidade de nessa altura da minha vida poder viver algo novo. Olha que coisa maravilhosa isso“.

