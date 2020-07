Armas utilizadas para matar adolescente são encontradas dentro de açude

A Polícia Civil acionou o Corpo de Bombeiros para retirar as armas de um crime ocorrido em Jacaré dos Homens, sertão de Alagoas. Elas estavam em um açude na entrada da cidade, a mais de 8 metros de profundidade. As armas eram fundamentais para dar prosseguimento a investigação do crime, que aconteceu no final de junho. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (9).

Os militares resgataram um cutelo e uma faca peixeira de 12 polegadas. De acordo com o delegado regional de Batalha, Valter Nascimento, um adolescente de 16 anos revelou ter jogado as armas no açude.

O adolescente confessou ter cometido o crime junto com um homem de 21 anos, e alegou que ele e o seu pai estavam recebendo ameaças da vítima, que seria usuária de cocaína.

O corpo do adolescente foi encontrado no dia 2 de julho, em uma fazenda na Zona Rural de Jacaré dos Homens. Segundo a polícia, o adolescente tinha 14 anos e havia desaparecido no dia 28 de junho. Ele foi visto pela última vez na cidade de Monteirópolis.

“Contudo, novas investigações da Polícia Civil apontam para uma suposta queima de arquivo, haja vista que os envolvidos na morte do adolescente teriam furtado uma motocicleta no dia 19 de junho de 2020, no município de Jacaré dos Homens, e a vítima estaria ameaçando delatar esse fato”, disse o delegado.

A motocicleta foi jogada no açude e apreendida pela Polícia Civil antes das armas. Ainda de acordo com o delegado, uma marreta, também utilizada no crime, foi apreendida na casa do pai do adolescente apreendido, que a retirou do local e depois do crime guardou no mesmo lugar, sem que o pai soubesse.

Fonte: G1/AL