Arrascaeta, do Fla, está com Covid e se isolará por 10 dias

Um novo teste de Covid-19 deu resultado positivo para o meia Arrascaeta, do Flamengo. O jogador está no Uruguai, uma vez que havia sido convocado pela seleção de seu país para a disputa das eliminatórias, e seguirá em quarentena por 10 dias. A informação foi divulgada pelo site “Goal” e confirmada pelo ge.

Arrascaeta já havia testado positivo em exame realizado na terça-feira. Entretanto, como seus exames deram negativo anteriormente, os departamentos médicos do Uruguai e do Flamengo trocaram informações e desconfiavam de um falso positivo. No novo teste, porém, foi confirmado o diagnóstico.

O meia uruguaio está em um hotel específico para cumprir a quarentena. Sua programação após o período ainda não está definida.

Esta é a primeira vez que Arrascaeta tem um teste PCR positivo e contrai o coronavírus. O jogador já apresentava IGG no organismo, o que os departamentos médicos que cuidam do jogador cogitam como uma reação cruzada.

