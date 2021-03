Arthur vence Fiuk por fração de segundo em Prova do Líder

Arthur é o novo líder do BBB 2021. O brother, que viu a parceria Carla Diaz ser eliminada na última terça-feira (23), venceu a Prova da Liderança desta quinta-feira (25). Fiuk e Rodolffo quase arrebataram a competição. O ator e cantor, aliás, foi surpreendido com uma decisão do novo ocupante do posto máximo da casa.

A disputa, patrocinada por uma marca de cosméticos, consistia em retirar bolinhas de uma gaiola, usando apenas os dedos entre as grades para mover as peças. Na primeira etapa, Arthur, Gilberto e Thaís saíram vitoriosos. Caio, Pocah e Sarah foram eliminados nesta fase.

A segunda rodada trouxe as classificações de Camilla de Lucas, Fiuk e Rodolffo. Viih Tube quase concluiu o percurso; João Luiz e Juliette se atrapalharam logo no início. Na terceira e definitiva fase, Arthur saiu campeão; Fiuk não levou a honraria por uma fração de segundo.

Ao pegar o colar do Líder e as pulseiras do Vip, Arthur reverenciou Carla, afirmando que tinha prometido levá-la para o lado mais abastado da casa, com relação à alimentação, nesta semana. O brother selecionou Caio, Fiuk, Pocah e Rodolffo para o grupo.

O próximo Paredão, formado no domingo (28), contará com votação aberta e também contragolpe. O Líder indicará um brother, a casa elegerá outro e os dois citados terão direito a puxar alguém para a berlinda. A prova Bate e Volta salvará um dos listados. O mais votado pelo público deixa a casa na terça-feira (30).

As indicações em aberto terão início com o confinado que atender o Big Fone no sábado (27). Quem aceitar o chamado do aparelho, terá de usar uma pulseira branca, símbolo da primazia na hora da votação. Em seguida, o brother escolherá outra pessoa para votar e assim sucessivamente.

Fonte: RD1