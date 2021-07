Ary Fontoura recebe ‘convite’ de Boninho para o ‘BBB22’

Seguindo a linha de sucesso das duas últimas edições, em que personalidades conhecidas foram misturadas aos anônimos, o Big Brother Brasil 22 poderá contar com um nome de peso da teledramaturgia brasileira: Ary Fountora.

O veterano de 88 anos recebeu o ‘convite’ de Boninho, diretor da atração, através das redes sociais na noite desta quinta-feira, 17.

A convocatória aconteceu após o marido da apresentadora Ana Furtado informar que as inscrições para a edição do ano que vem estavam encerradas. “Cem mil inscrições. Na verdade, 100.200, um pouquinho a mais. Só hoje, no Sudeste, abrimos mais 25 mil vagas. Agora a nossa equipe vai trabalhar para olhar todo mundo e ver que tem a chance de entrar no Big 22”, explicou.

Nos comentários, diversos artistas resolveram interagir com a novidade, a exemplo de Ary. O artista publicou alguns ’emojis’ de palmos e Boninho questionou: “Topa?”. “Pra quem tá isolado a 500 dias, ficar no BBB é mole”, brincou Fontoura.

Por conta do isolamento social causado pela pandemia da covid-19, o ator acabou virando sensação nas redes sociais ao compartilhar sua rotina solitária. Com fotos, vídeos e legendas humoradas, ele chegou a ser eleito pelos seguidores como o ‘Muso da Quarentena’. O novo digital influencer viu seu número de admiradores crescer e atualmente acumula mais de 2,8 milhões no Instagram.

Terceira idade no BBB

A possível ida de Ary Fountora para a 22ª edição do Big Brother Brasil está movimentando as redes sociais, mas não se trataria de um ineditismo na atração. Ao longo dos anos, o reality recebeu alguns competidores da ‘melhor idade’, como Dona Geralda, que participou em 2016 aos 64 anos; Noberto, o seu Nonô, que esteve em 2009 aos 63 anos, e faleceu em 2017, vítima de um câncer; Vovó Naná, também integrante da nona edição, e que tinha 62 anos na época.

A jornalista paulistana Harumi marcou presença no elenco da 16ª temporada, mas foi eliminada na primeira semana. Em entrevista ao Estadão, ela deu algumas dicas para Ary, caso ele aceite participar. “Seja estratégico e não demore para jogar. Dancei logo de início porque estava estudando o terreno. Para alguns, fui planta”, avaliou.

“Como ele é mais velho, deve ter suas manias. Então, vai penar com a falta de privacidade. Dois banheiros para um bando é complicado. Muita sujeira e falta de higiene. Na época, não sabia cozinhar. Prepare-se para fazê-lo e em grande quantidade”, atentou e completou: “No mais, é uma miniatura do mundo real, com todas as agruras, perrengues e benefícios da vida em sociedade. O convívio em uma casa com pessoas completamente estranhas é um exercício de vida”, analisou.

A aposentada Ieda Wobeto tem até hoje o título de participante mais experiente a participar do programa. Finalista da edição de 2017, que consagrou Emilly Araújo, ela confessou que “adoraria” participar novamente ao lado de Fontoura. “Se o Boninho me convidar, eu vou”, avisou.

Quanto aos conselhos, foi prática. “Diria para ser autêntico, nunca deixar de fazer as provas. Tive o cuidado de não sair primeiro, pois era importante mostrar para a meninada que eu podia competir com eles e o Ary pode também”, reforçou.

Outro recado foi no sentido de ficar atento ao jogo e sempre se manifestar. “As amizades são tão passageiras. Começa e termina muito rápido, pois uma xícara fora do lugar é motivo de voto”, lembrou. Por fim, Ieda repetiu a sugestão de Harumi. “Se ele tiver habilidade na cozinha, que cozinhe. Isso é muito importante”.

Nascido em 1933, Ary Fontoura já participou de mais de 50 novelas ao longo da carreira. Na Rede Globo, teve destaque em várias obras, como Baltazar Câmara de O Espigão (1974), coronel Artur da Tapitanga de Tieta (1989), coronel Teodorico de Menezes no Sítio do Picapau Amarelo (2001 – 2005) e Silverinha em A Favorita (2008). Seu último trabalho na televisão foi em uma participação na atual novela das sete da emissora, Salva-se Quem Puder, que chega ao fim nesta sexta-feira, 16.

