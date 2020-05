Ary Fontoura vira confeiteiro e passa receita de bolo na web

Pra quem pode ficar em casa durante a quarentena, o tempo que sobra virou espaço para tentar algo novo, né?! Por isso mesmo que Ary Fontoura despertou seu dote cozinheiro e assou um belo bolo de laranja na última terça-feira (19), e ainda passou a receitinha aos seguidores.O ator de 87 anos acabou encantando os internautas, assim como anteriormente, e até o jornalista Cid Moreira comentou na foto. “Não sei ferver nem água”, brincou.

No Instagram, o global surgiu segurando a forma do bolo, recém-tirado do forno.”Com tanta notícia ruim, estou fazendo várias coisas para tentar animar a todos. Bolo de laranja e ofereço a vocês! Receita: 1 laranja com casca e sem sementes, 1 xícara de açúcar, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento, 1 e 1/2 xícara de farinha. Bater os 4 primeiro ingredientes e depois é só misturar com o restante. 40 min [de forno]”, escreveu na legenda.

O compartilhamento todo carinhoso colecionou muitos comentários carinhosos, fofa, claro, colecionou diversos comentários, inclusive de amigos famosos. “O Dono dos Pedaços”, brincou Nany People se referindo a novela A Dona do Pedaço na qual ele interpretou Antero.A atriz Isabela Garcia ainda aproveitou o post para demonstrar toda a sua gratidão e enaltecer as qualidades do artista.

“Ary, só o fato de te olhar, já anima qualquer pessoa, porque a sua imagem carrega a lembrança de uma vida inteira dedicada a “nos animar” com a excelência da sua arte! Cada personagem minuciosamente trabalhado não passou desapercebido por uma única pessoa que teve contato com sua obra! E, os que tiveram, como eu, a chance honrosa de trabalhar ao seu lado…. Puderam conhecer ainda, o ser humano e profissional exemplar que você é!”.Atualmente, Ary está no ar com a reprise de Êta Mundo Bom!, novela de Walcyr Carrasco na qual ele interpretou o caipira Quinzinho. A obra retornou à tela da Globo no Vale A Pena Ver De Novo, substituíndo Avenida Brasil.

Fonte: O Fuxico