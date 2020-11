ASA acerta a contratação do técnico Lorival Santos

Na noite desta terça-feira (24), a diretoria do ASA se reuniu e acertou a contratação do treinador paulista Lorival Santos para o comando do clube na temporada de 2021. O técnico chegou a dirigir o Alvinegro em 2020, mas, com a paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, não conseguiu atuar à beira do gramado.

Lorival tem o desafio de recuperar o Gigante na próxima temporada. Em 2021, o Fantasma disputará três competições: Copa Alagoas,Campeonato Alagoano e o Brasileiro da Série D.

Em Alagoas, o técnico paulista passou por Corinthians Alagoano, Coruripe, CSA, CSE e Murici. Também é conhecido no futebol nordestino. O novo comandante do ASA já dirigiu o Treze, da Paraíba, e, em Pernambuco, o Central de Caruaru.

Em nível nacional, o treinador acumula vários trabalhos. Lorival já comandou Corinthians, Juventus, Barueri e Taubaté, em São Paulo. No Paraná, atuou por Cascavel e Apucarana. Ele também trabalhou no futebol egípcio, quando comandou o Al-Shorta Bagdad.

