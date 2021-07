ASA anuncia a contratação de Willams da Luz e Gualberto para a Série D

Com dificuldades na parte defensiva e com o elenco enxuto, o ASA foi ao mercado e contratou dois reforços para o restante da disputa da Série D. Tratam-se do lateral esquerdo Willams da Luz, de 23 anos, e do zagueiro Gualberto Junior, de 31 anos. O lateral estava atuando na Ferroviária do Cabo-PE, enquanto o zagueiro estava no São Paulo Crystal-PB.

Willams da Luz deu seus primeiros passos no futebol profissional no Santa Cruz, tendo acumulado passagens por Gama, Sergipe e Sete de Setembro. A lateral esquerda era uma necessidade do time arapiraquense, desde que Ítalo foi dispensado no início do mês.

O experiente zagueiro Gualberto foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e acumula passagens por outros times paulistas, como a Portuguesa Santista, Ituano e Ferroviária. Desde o início do ano, estava atuando pelo São Paulo Crystal, da Paraíba, tendo disputado sua última partida no dia 1º de junho, na derrota para o Sousa.

Confira a ficha técnica dos reforços:

Nome completo: Willams da Luz;

Data de nascimento: 03/10/1997 – 23 anos;

Natural de Vitória do Santo Antão – Pernambuco;

Posição: Lateral-esquerdo;

Últimos clubes: Ferroviário do Cabo – PE (2021), Sete de Setembro – PE (2020), Decisão – PE (2019) e Santa Cruz (2018).

Nome completo: Gualberto Luiz da Silva Júnior;

Data de nascimento: 08/04/1990 – 31 anos;

Natural de Campinas – São Paulo;

Posição: Zagueiro;

Últimos clubes: São Paulo Crystal (2021), Portuguesa Santista (2020), Ituano (2019) e Ferroviária (2018).

por Rafael Reis – Gazetaweb