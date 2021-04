ASA anuncia a contratação do atacante Vinícius Paiva

O ASA anunciou, na tarde dessa quarta-feira (31), mais um reforço para a sequência do Campeonato Alagoano 2021. Seu nome é Vinícius Paiva, centroavante que atuava com a camisa do UNIRB-BA. O atleta é o segundo reforço do Gigante após a chegada do técnico Ademir Fonseca. Ele se junta a Carlos Magno, que, também, veio do clube baiano.

O novo atacante do Alvinegro tem 29 anos de idade e passou por clubes, como Águia Negra-MS, Avenida-RS, Anápolis-GO, Brusque e Operário Ferroviário-PR. O ASA tem tido momentos ruins no Estadual: com apenas 3 gols em quatro partidas, o time só conquistou três pontos e amarga a penúltima colocação, dentro da zona do rebaixamento.

O time arapiraquense segue os treinamentos para a sequência do Campeonato Estadual. Daqui a duas semanas, no sábado, dia 10 de abril, vai enfrentar o Desportivo Aliança no Estádio da UFAL, ainda atrás de sua primeira vitória na competição. Agora, além de Vinícius, o Gigante tem as opções ofensivas com Daivison e Edson Kappa.

Fonte: Gazetaweb com Assessoria