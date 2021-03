ASA anuncia a dispensa de quatro atletas da equipe

A diretoria executiva da Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) anunciou, nessa segunda-feira (15), a dispensa de quatro atletas da equipe do Fantasma das Alagoas. A decisão ocorreu após reunião realizada no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca.

Os nomes em questão foram decididos durante a reunião que contou com a presença do presidente, Moisés Machado Filho; do vice, Higor Rafael; do vice-financeiro, Cledison Santos; do vice-social, Jorge Adriano; do gerente de Futebol, Emanuel Cerqueira; do técnico, Ademir Fonseca; e do preparador físico, Rodrigo Albuquerque.

Dessa forma, não seguem adiante no clube o zagueiro Martony, o lateral Wander, o meia Echeverria e o atacante Erivan.

Os atletas já foram comunicados, e o vínculo entre o ASA e eles estará encerrado após acordo com a diretoria.

Fonte: com assessoria