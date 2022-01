ASA atropela o Jaciobá em Arapiraca em estreia no Alagoano

Sábado de chocolate em Arapiraca! No Fumeirão, o ASA deu muito poucas chances ao Jaciobá e orgulhou o torcedor e o treinador Celso Teixeira. Na condição de visitante, o Alvinegro goleou o adversário por 5 a 0 em ritimo de treino, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Alagoano 2022.

Roger Gaúcho e Anderson Feijão foram os destaques do jogo com dois gols cada. Ainda, Caique Valdívia também deixou o dele antes do apito final. Com a vitória, a equipe ultrapassou o CSA e assumiu a liderança da competição, devido ao saldo de gols, pelo menos até o término dos outros confrontos.

Já o Jaciobá é o lanterna com menos cinco de saldo. Uma derrota dura para o time comandado por Antônio Fernandes, que vai precisar levantar o moral dos atletas para os próximos compromissos. Em suma, ficou nítida a diferença tática e técnica entre os elencos. O placar poderia ter sido maior.

As equipes só voltam a campo no próximo meio e fim de semana pela 2ª rodada. Nesse sentido, o ASA recebe o Murici, que ainda não estreou, em Arapiraca, às 16h, do domingo (31). No que lhe toca, o Jaciobá visita o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na quinta-feira (27), a partir das 20h. Ambos os jogos serão pelo horário de Brasília.

por Shelton Melo – Gazetaweb