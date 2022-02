ASA atropela o Sport Atalaiense por 5 a 1 e consegue classificação antecipada na Copa Alagoas

Após o Desportivo Aliança conseguir sua classificação na Copa Alagoas ao longo da semana, foi a vez do ASA garantir sua vaga. O Alvinegro recebeu o Sport Atalaiense na tarde deste sábado (19), no Fumeirão, em Arapiraca, e conseguiu uma vitória incrível, por 5 a 1. O placar elástico foi construído com três gols de Lucas Gaspar, além de um de Júnior Viçosa e outro de Marco Antônio. Chudo fez o único do Tricolor de Ferro.

Na tabela de classificação, o Fantasma conseguiu sua classificação matemática para as quartas. O resultado fez o ASA retomar a liderança do Grupo A, agora com 13 pontos. O clube se juntou ao Aliança, também classificação. Por outro lado, o Sport ainda terá que suar para conseguir sua vaga. A equipe está em quarto no Grupo B, com nove pontos, e seca Dínamo e Murici.

Miguelense 3 x 4 CEO

Além do importante duelo entre equipes que brigam pela vaga, outro embate movimentou a parte debaixo. Já eliminado, o CEO visitou o Miguelense, no Estádio da Ufal, neste sábado (19). Apesar de já ter caído, a Estrela do Sertão quis levar o Miguelense junto, com uma belíssima vitória por 4 a 3. Ewerton, Luiz Guilherme, Wrian e Kalu fizeram para o CEO. Fhelipe, Edson Tiago e Alex marcaram para o Verdão.

O primeiro tempo foi um massacre para os visitantes, que chegaram a abrir 3 a 0, sem nenhum tipo de dificuldade. Logo no início da etapa final, o Verdão do Agreste voltou ao jogo, com belo gol de Fhelipe, entretanto, a festa durou pouco.

Logo Kalu marcou o quarto do Tricolor, após uma falha tremenda da defesa mandante. Entretanto, quem achou que o Miguelense estava morto no confronto, se enganou. A equipe ainda achou dois gols, com Edson e Alex, este último de pênalti, nos minutos finais. Apesar da reação, foi insuficiente para recuperar o resultado.

O placar final praticamente eliminou o Miguelense da disputa. Com apenas um ponto, o clube de São Miguel dos Campos só teria chances caso Dimensão, Jaciobá e Zumbi perdessem todos os jogos, além de precisar vencer o Murici, fora de casa. Hoje a equipe está na lanterna do Grupo A.

Por outro lado, o CEO tem terminado com uma campanha bastante honrosa. Com essa vitória, a primeira em 2022, a Estrela do Sertão permanece na lanterna do Grupo B, entretanto, alcançou cinco pontos.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb