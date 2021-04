ASA bate o Desportivo Aliança e vence a primeira no Alagoano

Em um duelo debaixo de muita chuva em Maceió, ASA bate Desportivo Aliança por 1 a 0 e conquista a sua primeira vitória no Campeonato Alagoano. Vinícius, aos 29 minutos do primeiro tempo, marcou o gol que garantiu o triunfo alvinegro no Estádio da Ufal. A partida foi válida pela sexta rodada da competição. A partida, além de marcar a primeira vitória do Fantasma, selou a estreia do técnico Estevam Soares no comando do Tricolor Alagoano

Com este resultado, o Gigante chega aos seis pontos e sai da zona do rebaixamento. O Fantasma deixa a penúltima colocação para grudar no G-4, chegando à quinta colocação. Já o Tricolor Alagoano fica atrás na perseguição ao líder CRB, estacionando nos 9 pontos e caindo para a terceira posição.

As equipes esperam o fechamento com o jogo entre Jaciobá e CSE para definir suas classificações ao final da sexta rodada. Se vencer, o Jaciobá volta a ficar à frente do ASA e entra no G-4. Em caso de triunfo do CSE, o Aliança cai para a quarta colocação.

Os dois times terão um bom tempo para se preparar antes de entrar em campo novamente. Agora mais aliviado, Alvinegro vai até Olho d’Água das Flores para encarar um confronto direto na luta contra o rebaixamento com o CEO. O duelo entre a Estrela do Interior e o Fantasma será no próximo domingo (18), às 16h, no Edson Matias.

Já o Desportivo Aliança terá um jogo importante na parte de cima da tabela. O Tricolor Alagoano irá receber o CSA no dia 20, uma terça, às 20h, em Maceió. O Estádio da Ufal será o palco do duelo válido pela sétima e antepenúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Alagoano.

Ficha técnica

Desportivo Aliança – Diogo; Adriel, André, Gabriel e Diego; Tauan, Igor e Kiko Alagoano; Filipe André, Luciano e Edmar. Técnico: Estevam Soares.

ASA – Dida; Lázaro, Caíque, Marcelo e Ítalo; Zé Wilson, Dinda e Carlos Magno; Johnnattan, Gabriel e Vinícius. Técnico: Ademir Fonseca

Árbitro – Jonata de Souza Gouveia.

Assistentes – Lennon Mccartney Farias Paes e Wellington Thiago de Almeida Fontes.

Fonte: Gazetaweb