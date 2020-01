ASA e CEO decidem a Copa Alagoas

O ano de 2020 vai começar bem para ASA ou CEO que irão decidir a Copa Alagoas no próximo domingo às 16hs no Municipal de Arapiraca em jogo único e repleto de rivalidade. Segundo o regulamento se a partida terminar empatada o campeão sairá nas cobranças de penalidades máximas. Também vale lembrar que ambos já se enfrentaram na primeira e empataram em 0x0 também no Municipal ou Coaracy da Mata Fonseca. Apesar do alvi negro terminar a fase em primeiro lugar com 8 pontos ganhos, não pode se considerar o favorito, uma vez que o CEO ficou em 2º lugar com 7 pontos será um adversário qualificado para igualar às condições nesse grande clássico interiorano. Por sua vez o CSE ficou com cinco pontos na terceira colacação, e o Murici terminou na lanterna com 4 pontos.

