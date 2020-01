ASA e CEO vencem na segunda rodada da Copa Alagoas

ASA e CEO venceram seus jogos na noite desta terça-feira (07), pela segunda rodada da Copa Alagoas. O Alvinegro venceu o clássico por 2 a 0 contra o CSE, no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca. João Paulo e Reinaldo Alagoano marcaram os gols do ASA. A equipe chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança da Copa Alagoas. Na quinta-feira (09), o ASA recebe o CEO novamente no estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, às 20h, pela quarta rodada.

No sertão alagoano, o CEO se reabilitou da derrota na estreia e venceu o Murici também por 2 a 0. O artilheiro da noite foi o atacante Jean Carlos, que marcou os dois gols da vitória do Tricolor sertanejo. Na quinta-feira, o Murici estreia em casa na Copa Alagoas e vai buscar a primeira vitória contra o Jaciobá, às 19h, no estádio José Gomes da Costa, em Murici. O CSE folga na quarta rodada.

Fonte: FAF