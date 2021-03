ASA e CSA empatam clássico em 2 a 2 pelo Campeonato Alagoano

Na tarde deste sábado (27) tivemos mais um clássico no Campeonato Alagoano. Válida pela 5ª rodada da competição, ASA e CSA empataram em 2 a 2 em uma partida muito movimentada no Coaracy da Mata. Apesar do time alternativo, CSA saiu atrás, mas conseguiu a virada com gols de Bruno Mota e Lucão. Já do lado alvinegro, Johnnathan e Daivison balançaram as redes.

Com o resultado, o time alvinegro não conseguiu sair da zona do rebaixamento, chegando aos três pontos. O Azulão, por sua vez, com o empate, chegou aos oito pontos, e também se manteve na mesma posição na tabela, atrás de CRB e Desportivo Aliança.

Após o resultado, o ASA ficará mais uma semana apenas nos treinamentos, e volta à campo no sábado, dia 10 de abril, quando visitará o Desportivo Aliança, no Estádio da UFAL, às 17h. Já o Azulão tem que ficar atento nessa partida pela proximidade do Aliança na tabela. Entretanto, seu foco estará na Copa do Nordeste, já que nesta quarta (31) visita o Ceará, para tentar recuperar a liderança do grupo B.

Ficha técnica

ASA – Dida; Lázaro, Caíque Baiano, Marcelo e Ítalo; Dinda, Johnnathan e Thiago Potiguar (Joanderson); Gabriel (Xande), Adaílson (Jonas) e Daivison. Técnico: Ademir Fonseca

CSA – Darley; Almir Luan (Lucão), Tito (Ryan Gonzalez), Rodolfo Filemon e Fabrício (João Victor); Marquinhos, Gabriel, Ítalo e Bruno Mota; Silvinho (Wallace) e Iury Castilho. Técnico: Mozart

Árbitro – Francisco Carlos Nascimento

Assistentes – Pedro Jorge Santos de Araujo e Antonio Ibiapina Alvarenga

Fonte: Gazetaweb