ASA e CSE disputam seletiva para a Copa do Brasil de 2022

Vivendo uma lua de mel com a torcida, o CSE terá mais uma decisão pela frente e podendo fazer história novamente. Com a conquista do terceiro lugar do Alagoano, o Tricolorido ganhou o direito de disputar com o ASA a seletiva para a Copa do Brasil de 2022. Na manhã desta quinta (20), a Federação Alagoana de Futebol (FAF) sorteou os mandos de campo das partidas de ida e volta desta seletiva.

No próximo domingo (23), o CSE recebe o ASA, no Estádio Juca Sampaio, às 16h. A volta será disputada na próxima quarta (26), também às 16h, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Fumeirão, em Arapiraca.

Nesta decisão, não há vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a vaga será decidida nos pênaltis.

A seletiva para a Copa do Brasil reúne o campeão da Copa Alagoas e o terceiro colocado do Alagoano. Como campeão da Copa Alagoas, o ASA já tinha se garantido na Série D de 2022. A outra vaga ficou com o CSE, que disputará pela primeira vez uma competição nacional em sua história.

Fonte: Gazetaweb