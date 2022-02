ASA empata com o Aliança pela 3ª rodada do Alagoano: 1 a 1

Desportivo Aliança e ASA empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (2), pela 3ª rodada do Campeonato Alagoano 2022. Em suma, o resultado teve um gosto amargo para os mandantes e de alívio ao Fantasma das Alagoas, que manteve a invencibilidade, mas perdeu o 100% de aproveitamento.

Com o resultado, a equipe é a líder do torneio, com sete pontos, temporariamente. Vai secar, principalmente, o CSA contra o CRB, neste sábado (5). Por sua vez, o Aliança somou o segundo empate seguido e se encontra na 5ª posição, até o momento, com dois pontos, ainda sem vencer.

Em suma, o time maceioense foi melhor pois teve pelo menos quatro chances claras de marcar, mas parou no goleiro Deola, eleito o craque da partida. Nesse sentido, o Aliança foi mais agressivo até abrir o placar aos 25 minutos, em golaço de falta de Bebel. Contudo, o Alvinegro melhorou na reta final e conseguiu empatar aos 38′, em oportunismo de Lucas Gaspar.

Calendário

Na próxima rodada, o ASA recebe o CSA no Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Será o primeiro encontro das equipes na temporada. No que lhe toca, o Desportivo Aliança visita o Cruzeiro-AL, também no Fumeirão. As partidas acontecerão na quarta-feira (9), mas os horários dos confrontos ainda serão divulgados pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

por Shelton Melo – Gazetaweb