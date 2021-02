ASA estreia com empate contra o Jaciobá no Alagoano 2021

Bicampeão da Copa Alagoas, o time do ASA estreou com um empate sem gols com o Jaciobá, por 0 a 0, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Alagoano, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, neste domingo (21). Dentro do campo, os dois clubes entregaram tudo de si, contudo, o jogo terminou sem gols.

A próxima

O Jaciobá volta a jogar na próxima quarta-feira (24) pelo Estadual. Recebe o CSA, às 20h. O local da partida será definido pela Federação Alagoana de Futebol (FAF) ao longo da semana. Já o Alvinegro, viaja até Maceió para encarar o CRB, também às 20h, no Estádio Rei Pelé.

Ficha Técnica:

ASA – Dida; Marcelo, Martony, Jonas e Aquiraz; Marco Antônio (Johnnattan), Gabriel, Dinda e Echeverria (Léo); Erivan (Edson Kapa) e Ciel (Joanderson).

Técnico: Lorival Santos.

Jaciobá – Fernando; Aldonys, Willames, Lenu e Michel; Emerson, Marcelo, Ramon e Igor; Tata e Josy (Alex Sandes).

Técnico: Alisson Dantas.

Árbitro – Francisco Carlos do Nascimento

Assistentes – Ana Paula dos Santos e Widcir Santana de Oliveira

Quarto Árbitro – Eder Gregori Viana.

Analista de campo – José Elias Santos Filho.

Fonte: Quem