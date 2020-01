ASA gigante é campeão da primeira Copa Alagoas

Valeu pelo segundo tempo. Foi um grande jogo entre ASA x CEO na decisão da Copa Alagoas 2020, criada esse ano no calendário do futebol alagoano. Campo cheio, torcida empolgada e do jeito que a gente gosta. No final de ASA Gigante campeão. No tempo normal deu empate 1×1, Nos penaltis o alvi negro venceu por 4×3 e levantou o trófeu coisa que não fazia desde o ano 2011. Com a conquista o ASA garante vaga para o Campeonato Brasileiro Série D de 2021 e vai disputar com o 3º colocado do alagoano desse ano uma vaga para a Copa do Brasil, também de 2021.

FICHA TÉCNICA:

ASA x CEO

ASA: Gideão; Jobert, Ricardo Lucena, Orlando (Carlos Henrique) e Willian; Douglas Camilo, Gaúcho, Júnior, Lucas Freire (Gabriel) e João Paulo; Reinaldo Alagoano.

Técnico: Maurílio Silva

CEO: Matheus; Joaninha, Beto, Cleriston e Chiquinho; Jacobina, Cristiano e Ramon (Goiabinha); Roger, Willian e Jean Carlos.

Técnico: Alysson Dantas.

Público presente: 2036 torcedores.