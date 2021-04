ASA goleia o Coruripe e afasta chance de rebaixamento

Na tarde deste sábado (24) tivemos um belo confronto no Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Abrindo a 8ª rodada do Alagoano, ASA e Coruripe se reencontraram pela primeira vez desde a final da Copa Alagoas. Mais uma vez, o Alvinegro também se deu melhor. Marcado por um grande início, o ASA venceu e tirou todas as suas chances de cair para a segunda divisão, já o Hulk agora precisa de combinações de resultados para seguir vivo contra a queda de divisão.

Daivison e Lázaro marcaram os gols com uma diferença muito curta de tempo. Nos dois lances aproveitaram falhas grotescas da defesa alviverde. Edson Kappa matou o jogo no segundo tempo com um belo chute de longe, Thiago Potiguar e Adailson completaram a goleada. O resultado, além de salvar o ASA de uma queda, levou o time momentaneamente para o G-4 do Estadual, com 10 pontos. Agora o Gigante aguarda o encerramento da rodada para ver a situação que se encontrará na última rodada.

Zé Artur marcou para os praianos, mas o Coruripe fica respirando por aparelhos e torcendo por um milagre neste domingo (25). A derrota deixou a equipe com apenas quatro pontos, na vice-lanterna e com mais uma partida para realizar. O milagre pode vir da partida Jaciobá x CEO. O Hulk precisa de pelo menos um empate para seguir com chances de permanência. Caso o JAC vença, o clube alviverde estará matematicamente rebaixado.

Agora ambas as equipes se preparam para a rodada de encerramento do Campeonato Alagoano. As partidas serão realizadas no próximo dia 05 de maio, todas às 20h. O ASA visita o Murici no José Gomes da Costa, precisando vencer para chegar as semifinais. O Hulk vai receber o Desportivo Aliança no Gérson Amaral, mas a situação que se encontrará depende do encerramento da rodada.

Fonte: Gazetaweb