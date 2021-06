ASA já conta com dois reforços para a disputa da Série D

Em preparação para a disputa da Série D, o ASA emplacou duas novas contratações para o restante da temporada. Após anunciar o volante Olívio, ídolo do CRB, o Alvinegro acertou com o goleiro Thiago Passos, que é Patrocinense.

O arqueiro chegou à equipe após a confirmação da lesão de Gideão, que defendeu o Fantasma no início de 2020. Ele estava defendendo o Parnayba e já estava firmando o seu retorno à equipe arapiraquense, mas o tempo necessário para a contusão no joelho acabou acarretando na desistência da contratação.

Antes de assinar com o Gigante, Thiago Passos acumula passagens, também, por União Barbarense-SP (2011), América-SP (2012), XV de Piracicaba-SP (2013 a 2014), São Caetano-SP (2014 a 2017), Penapolense-SP (2017), Juazeirense-BA (2018), São Bernardo-SP (2018), Rio Claro-SP (2019), Linense-SP (2020) e UNIRB-BA (2020).

Já Olívio se viu deixado de lado no CRB e acertou a sua ida ao Alvinegro. O volante ficou afastado dos gramados por quatro anos, por conta de uma suspensão por doping em 2016, e retornou em dezembro do ano passado. Agora, o jogador chega para assumir grande importância no setor do meio campo da equipe de Ademir Fonseca.

Mesmo com a disputa do torneio nacional batendo à porta, o Fantasma busca se reforçar mais ainda. O zagueiro Jan Pieter, que disputou o Alagoano pelo CSE, e o meia Caíque Valdívia, querido do torcedor alvinegro, estão na mira do Gigante.

Fonte: Gazetaweb