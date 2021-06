ASA perde para a Juazeirense por 2 a 0

O ASA segue sem vencer pela Série D. Jogando no interior baiano, o Alvinegro acabou sendo superado pela Juazeirense por 2 a 0 e volta para casa sem pontos. Com o resultado, a equipe Alvinegra fica com apenas um ponto em duas rodadas, na última posição do grupo A4.

Os gols da equipe baiana foram marcados por Patrik, de pênalti, e Ian.

Vale destacar que o Alvinegro sofreu com um surto de covid-19 antes do jogo. Os atletas Dinda, Edson Kapa, Thiago Potiguar, Johnnattan, Henrique e Joanderson, além do vice-presidente Financeiro, Cledison Santos, testaram positivo e desfalcaram o clube no jogo. Com isso, o técnico Ademir Fonseca teve apenas 16 jogadores a disposição para a partida.

Fonte: 7 Segundos