ASA tem pior ataque e pior defesa no Grupo A4 da Série D

A crise dentro do ASA reflete fortemente dentro do campo. Depois de nem se classificar para as semifinais do Campeonato Alagoano, o Gigante faz uma campanha tenebrosa e abaixo do esperado no primeiro turno da Série D. Até aqui foram sete partidas, uma vitória, três empates e três derrotas, um aproveitamento de apenas 28,6%.

Mesmo sendo de muita tradição quando joga no Coaracy da Mata Fonseca, o Gigante conseguiu míseros dois pontos de 12 possíveis dentro de casa. Apesar de não estar na lanterna do Grupo A4, o Alvinegro tem a pior defesa do grupo, com 11 gols sofridos, uma média de 1,5 por jogo. Já no ataque, a coisa também não é boa, já que o ASA tem o pior ataque do grupo com seis gols, ao lado de Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Murici.

Se puxarmos os 64 clubes que jogam a fase de grupos da Série D, o time arapiraquense é a 15ª pior defesa, tendo sofrido sete dos 11 gols, dentro do Fumeirão. A última vitória do ASA dentro de casa foi no mês de maio, na seletiva para a Copa do Brasil. Na ocasião o Gigante encarou o CSE e venceu por 2 a 1.

Seguem as polêmicas

Fora de campo, o Fantasma também teve problemas, sejam eles financeiros, ou até com jogadores. Durante a Série D, o ASA dispensou sete atletas, alguns deles, inclusive titulares, por questões financeiras. Um dos dispensados, Thiago Potiguar ganhou destaque, após postar um stories no seu Instagram respondendo a um torcedor sobre sua saída do ASA: “Tá complicado lá”.

Ainda na postagem, feita pelo perfil Coluna do ASA, o jogador comentou, falando sobre a ocasião das dispensas: “Mais quem tá lá tá fazendo ficar mais ainda mandaram os 7 embora até agora n resolveram nada ainda nosso situação (tsc)”. Nós tentamos contato com Thiago Potiguar para que ele pudesse comentar mais sobre o caso, porém, o meia disse que não tinha nada para falar, e que o assunto está sendo resolvido.

“Mano, não tenho nada pra falar não, isso já tá resolvendo”, disse Potiguar.

por Guilherme Magalhães – Gazetaweb