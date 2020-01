ASA vence e lidera a Copa Alagoas

Os resultados da segunda rodada da Copa Alagoas, coloca o ASA de Arapiraca na liderança e o CEO de Olho D’água das Flores na 3 posição. Nesta terça-feira o ASA derrotou o CSE por 2×0, gols do atacantes João Paulo e Reinaldo Alagoano. Já o CEO também por 2×0 venceu o Murici no Estádio Edson Matias com gols do centroavante Jean Carlos.

Dessa forma, o ASA chegou aos 4 pontos, na ponta da tabela da Copa Alagoas. O CSE vem logo atrás com 3 pontos. Mesma pontuação do CEO, no terceiro lugar. O Jaciobá, que folgou na rodada vem em 4º lugar, com um ponto. Na lanterna surge o Murici, com zero ponto.

A terceira rodada da competição sertaneja acontece nesta quinta-feira(9), com Murici x Jaciobá, às 19hs no José Gomes da Costa: e ASA x CEO, às 20hs, no Municipal. O CSE folga dessa vez.