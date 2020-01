ASA vence Murici e garante classificação para a final da Copa Alagoas

A vitória do ASA por 3×0 em cima do Murici, na tarde deste domingo (12), no Estádio José Gomes da Costa, garantiu o ASA na fase final da Copa Alagoas. Dessa vez, o time de Arapiraca convenceu dentro de campo e foi eficiente nas oportunidades que teve quando chegou no ataque.

Na primeira etapa, o ASA começou com muita intensidade no ataque e muito bem fechado defensivamente. Depois dos 10 minutos, o Murici começou a chegar algumas vezes, mas o Fantasma seguiu atacando. Até o gol da equipe alvinegra saiu aos 29 minutos, quando Reinaldo Alagoano recebeu a bola na área, fez o giro e tocou para João Paulo, que achou Dionathan Gaúcho aberto pelo lado direito. O jogador chutou cruzado e abriu o placar para o ASA.

O segundo tempo já se iniciou com o Fantasma pressionando. Logo aos 11 minutos, Lucas Freire veio avançando pela direita, cruzou na área e o zagueiro Sinval se atrapalhou, tentou cortar a bola, mas ela sobrou para Reinaldo Alagoano, que empurrou a redonda para o fundo da rede. Aos 38, o ASA eliminou as chances do Murici quando Júnior acertou uma falta no ângulo. O Verdão até chegou bem, mas não foi eficiente nas oportunidades que teve.

Com a vitória, o Fantasma chega aos 8 pontos e se garante na final da competição. O Verdão, com o resultado negativo, estaciona na 4ª posição, com 3 pontos, e se complica na tabela.

Na próxima rodada, a última da fase de grupos, o ASA, já classificado, terá folga. O Murici enfrenta o CSE, às 20 horas, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

por Debora Rodrigues/Gazetaweb