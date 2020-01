ASA vence o CEO nos pênaltis e é campeão da Copa Alagoas

ASA gigante! Após um jogo bastante equilibrado e o empate por 1 a 1, o Fantasma superou o CEO, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, neste domingo (19), nos pênaltis por 4 a 3 e sagrou-se o primeiro campeão da Copa Alagoas. Além disso, carimbou a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D 2021 e espera a definição do terceiro colocado do Campeonato Alagoano para decidir quem irá para a Copa do Brasil.

As duas equipes fizeram os dois tempos bem parecidos. O time de Arapiraca comandou as ações no início da primeira etapa. Só que logo em seguida coube ao Tricolor responder nos contra-ataques. Ainda assim, ao fim do primeiro tempo o placar apareceu 0 a 0.

Na volta do vestiário, o Alvinegro manteve a pegada dos minutos iniciais da grande final e o CEO respondia como podia. No decorrer da etapa final, o jogo deu uma esfriada até que aos 32 minutos do segundo tempo, Luiz Fernando recebeu cruzamento na área e num “sem pulo” balançou as redes do Fumeirão, para abrir o marcador: 1 a 0.

Não demorou muito e o Tricolor de Olho D’Águas das Flores correu atrás do prejuízo, criou jogadas e viu, aos 34 minutos, o técnico Alysson Dantas ser expulso. Aos 38 minutos da segunda etapa veio o empate. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área, e Joaninha empatou a partida para o CEO.

Já aos 48 minutos, Beto, do time olhodaguense, se jogou e parou a jogada com um toque de mão.O juiz da partida, Denis Ribeiro Serafim foi o responsável por mandar o jogador mais cedo para o chuveiro. No minuto seguinte, aos 49, foi a vez de Gabriel, do ASA, ir embora antes do apito final. Aos 50 minutos, com 1 a 1, a decisão foi definida nos pênaltis.

PÊNALTIS

Nas cobranças da marca da cal, melhor para o ASA. O clube do Agreste alagoano levou a melhor após vencer a disputa de pênaltis por 4 a 3. Pelo Fantasma, Júnior, William, Jobert e Reinaldo Alagoano estufaram a rede de Matheus, Gaúcho foi o único que desperdiçou a cobrança.

Já no time sertanejo, Cristiano, Roger e Dannyel marcaram os gols. Pior para Goiabinha, que mandou para fora, e Jean Carlos, que viu Gideão fazer a defesa e entregar o título da Copa Alagoas ao Alvinegro arapiraquense.

FICHA TÉCNICA:

ASA x CEO

ASA: Gideão; Jobert, Ricardo Lucena, Orlando (Carlos Henrique) e Willian; Douglas Camilo, Gaúcho, Júnior, Lucas Freire (Gabriel) e João Paulo; Reinaldo Alagoano.

Técnico: Maurílio Silva

CEO: Matheus; Joaninha, Beto, Cleriston e Chiquinho; Jacobina, Cristiano e Ramon (Goiabinha); Roger, Willian e Jean Carlos.

Técnico: Alysson Dantas.

Público presente: 2036 torcedores.

por Jean Nascimento/Gazetaweb