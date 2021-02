ASA vence o Coruripe e conquista a Copa Alagoas

A Copa Alagoas continua em Arapiraca! Após vencer o Coruripe por 1 a 0, com gol de Marcelo, o ASA de Lorival Santos, conquistou o bicampeonato da competição e ainda conquistou uma vaga na Série D de 2022. Além disso, irá disputar contra o terceiro colocado do Alagoano uma seletiva para decidir quem fiará com a última vaga na Copa do Brasil da temporada que vem.

No próximo sábado, as duas equipes voltam a campo. Pela primeira rodada do Alagoano, o ASA irá receber o Jaciobá. Já o Coruripe jogará no Gerson Amaral contra o CRB. Os horários ainda serão definidos pela Federação Alagoana de Futebol (FAF).

Fonte: Gazetaweb