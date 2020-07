ASA vence o CSA por 2×0 no retorno do Alagoano

Foram mais de quatro meses sem que a bola rolasse pelo Campeonato Alagoano. E na continuação da 6ª rodada do Estadual, que teve início no empate do Murici com o CSE por 2×2 antes da paralisação, o ASA surpreendeu o CSA, vencendo por 2×0, nesta quarta-feira (29), no estádio Coaracy da Mata Fonseca, com gols de Jardson e Leandro Cearense, ambos na primeira etapa.

O CSA era o franco favorito para sair com a vitória por todo o histórico da retomada das atividades, sendo que o Azulão voltou aos treinos presenciais cerca de três semanas antes que o Alvinegro, além de ter jogado na última quarta (22) contra o ABC, pela Copa do Nordeste. No caso do ASA, a equipe passou por uma reformulação completa no elenco, pois havia dispensado os atletas que disputaram o Alagoano antes da paralisação. Foram duas semanas de trabalho intenso do técnico Léo Goiano para dar liga no time para a volta do Estadual.

Fonte: Gazetaweb