ASA vence o CSE e avança à semifinal do Campeonato Alagoano

O ASA está na semifinal do Campeonato Alagoano. Após vencer o CSE por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (31), no estádio Juca Sampaio, com gols de Maranhão e Leandro Cearense, o clube arapiraquense garantiu vaga na próxima fase. Everlan descontou para o Tricolor de Palmeira dos Índios. A partida foi válida pela sétima rodada da primeira fase do certame estadual.

Após uma campanha abaixo do esperado antes da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, o Fantasma conseguiu vencer CSA e CSE nas duas rodadas de retomada do Estadual e se recuperou na competição, terminando o Estadual na quarta colocação, com 10 pontos.

Agora, o Alvinegro encara o CRB na próxima segunda-feira (3), às 21 horas, no Estádio Rei Pelé. Vale ressaltar que a semifinal acontecerá em jogo único.

Fonte: Gazetaweb