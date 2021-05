ASA vence o CSE e fica com a vaga na Copa do Brasil

Encerrando a temporada de campeonato estadual em Alagoas, um clássico encheu os torcedores de emoção. ASA e CSE se reencontraram pela quarta vez na temporada, e, não só isso, decidiram a última vaga alagoana na Copa do Brasil, nas batidas de pênaltis. Após uma partida pegada, onde o ASA venceu por 2 a 1, na bola parada na marca da cal, o Alvinegro conseguiu uma nova vitória, dessa vez por 6 a 5.

O jogo de volta aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Durante os 90 minutos, o ASA venceu por 2 a 1, com gols de Daivison e Joaninha. O CSE marcou um golaço com Dakson, mas não evitou que os times fossem para as penalidades.

Nos pênaltis, quem marcou para o ASA foram Johnnatthan, Marcelo, Carlos Magno, Caíque Baiano, Fernandinho e Joaninha. No CSE, balançaram as redes Jackson, Everlan, Cristiano, Alan James e Jan Pieter. Renato e Cleiton perderam do lado do CSE, enquanto Dinda perdeu pelo ASA.

O Alvinegro se junta a CSA e CRB como representantes de Alagoas na Copa do Brasil 2022. Após o clássico, o CSE não tem mais calendário para a temporada de 2021, e aguarda 2022, onde terá Alagoano e Série D. Já o ASA se prepara para a Série D deste ano, quando no próximo dia 6 de junho vai receber o Atlético de Alagoinhas, em sua estreia.

