ASA vence o duelo alagoano da Série D contra o Murici: 1 a 0

O ASA precisou se superar para conquistar a sua primeira vitória na Série D. Sofrendo oito desfalques por Covid, o Alvinegro venceu o confronto alagoano contra o Murici por 1 a 0 no apagar das luzes. Realizada no José Gomes da Costa, a partida deste sábado (19) foi válida pela terceira rodada da competição nacional.

Com este resultado, os dois representantes alagoanos acabam este sábado no G-4 do Grupo A4. O Fantasma dá um salto gigantesco na tabela ao sair da lanterna e ocupar a terceira posição, somando 4 pontos. Já o Murici desce para a quarta colocação, com os mesmos 3 pontos.

Na partida, o Verdão foi superior em boa parte do jogo e obrigou ao jovem goleiro Luis Mach – que substituiu Dida, infectado pelo novo coronavírus – a fazer grandes defesas. O Gigante teve chegadas intercaladas, criou boas situações, mas não efetuou boas finalizações.

Porém, na reta final, a equipe alvinegra aplicou uma grande pressão no time da Zona da Mata e criou boas chances na bola parada. Foi exatamente assim que saiu o tento da vitória, que teve um herói improvável. Após cobrança de escanteio de Zé Wilson pela esquerda, o zagueiro Marcelo, um dos infectados no surto e que se recuperou recentemente, subiu alto no segundo pau e garantiu os três pontos fora de casa.

Agora, os alagoanos terão uma semana de preparação antes de entrar em campo pela quarta rodada. No próximo domingo (26), às 16h, o ASA recebe o Itabaiana-SE no Coaracy da Mata Fonseca. No mesmo dia e horário, o Murici visita o Sergipe.

por Daniel de Oliveira/Gazetaweb