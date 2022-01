ASA vence o Murici em Arapiraca e segue 100% no Alagoano

O ASA segue com 100% de aproveitamento na temporada 2022. Invicto na Copa Alagoas, o Alvinegro também venceu o Murici neste domingo (30), pela 2ª rodada do Campeonato Alagoano. Anderson Feijão e Ramon, contra, anotaram os gols do triunfo do Fantasma das Alagoas ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o jogo caiu de rendimento.

Com a vitória, a equipe, que tinha goleado o Jaciobá, por 5 a 0, na partida de estreia, chegou aos seis pontos e recuperou a segunda colocação. Ainda, é o único time que não tomou gol, mas perde para o CSA no número de tentos marcados. Por sua vez, o Murici sofreu a primeira derrota no ano e, por enquanto, ocupa o 5º lugar, com um ponto, fruto do empate contra o CRB, no Trapichão, na última quarta (26).

Calendário

Ambos voltam a campo neste meio de semana. Na quarta-feira (2), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o Murici recebe o Desportivo Aliança, às 20h. Já o Gigante recebe o Cruzeiro-AL, na quinta, no José Gomes da Costa, e no mesmo horário. Coincidência ou não, o time alviverde e o Gigante se enfrentarão pela Copa Alagoas no próximo domingo (6), pela 4ª rodada. A bola rola às 16h (de Brasília) no Estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici.

por Shelton Melo – Gazetaweb